AB, İsrail’e yaptırım uygulasın

Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, 60 basın ve insan hakları örgütü, 7 Ekim’den bu yana “benzeri görülmemiş sayıda gazeteci ölümleri ve tekrar eden basın özgürlüğü ihlallerinden” dolayı İsrail’e karşı AB’yi harekete geçmeye çağırdı.

AB ülkeleri dışişleri bakanlarının 29 Ağustos’ta Brüksel’deki zirvesi öncesi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e hitaben yazılan mektupta, “İsrail’in insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine aykırı şekilde yol açtığı ölümlerin ve basın özgürlüğü ihlallerinin AB-İsrail Ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını ve sorumlulara karşı yaptırım uygulanmasını” gerektirdiği belirtildi. RSF Brüksel Ofisi Başkanı Julie Majerczak, açıklamasında İsrail’e karşı “sözden öte eyleme geçilmesi” gerektiğini ifade ederek, AB’nin üye olmayan ülkelerle yaptığı ortaklık anlaşmasında insan haklarına saygı ve demokratik ilkelerin temel alındığını hatırlattı ve İsrail’in açıkça bunu çiğnediğini vurguladı. AA

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