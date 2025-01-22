AB kendini sorguluyor

Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) birçok milletvekili, Gazze’de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanana kadar geçen sürede on binlerce Filistinlinin katledildiğine dikkati çekerek, Avrupa Birliği’nin (AB) Tel Aviv’e yönelik “eylemsizliğine” eleştiriler yöneltti.

İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, “Avrupa, insan hakları ve uluslararası hukuk için ayağa kalkmakta başarısız olmuştur ve güvenilirliği yerlerde sürünmektedir” dedi.

İspanyol milletvekili Jaume Asens Llodra, “(Ateşkes anlaşması sağlanana kadar) Aradan geçen sürede binlerce insan öldürüldü ve biz bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadık” ifadelerini kullandı. Kefiye desenli boyun aksesuarı takan Sol Grup milletvekilleriyse AB’nin “eylemsizliğine” eleştiriler yönelterek, İsrail’e yaptırım uygulanması ve AB-İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınması çağrılarını tekrarladı.

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“Suçlular hesap vermeli”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı İsrail-Filistin meselesine ilişkin oturumda konuştu. BM Genel Sekreteri, “BMGK ile tüm üye ülkelere Gazze’de ateşkesi desteklemeleri, çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi, suçluların hesap vermesi ve toparlanma ile yeniden inşa için destek sağmaları için çağrıda bulunuyorum” dedi. Guterres, Filistin Yönetimi’nin Gazze’de görev ve sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, Gazze’nin siyasî, ekonomik, sosyal ve idarî olarak Batı Şeria’yla yeniden birleşmesinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Gazze sokakları ceset dolu

Gazze şehrindeki Sivil Savunma çalışanı Abdullah El Majdalavî “Her bir sokakta ölüler var. Her mahallede binaların altında cesetler var” dedi.

Gazze’deki ateşkesin ilk tam gününde, kurtarma görevlileri ve siviller, bölgenin yaşadığı yıkımın boyutlarıyla yüz yüze kaldı. Gazze Sivil Savunma Kurumu, hala büyük enkaz denizinde gömülü 10 binden fazla ceset olmasından korktuklarını açıkladı. Sözcü Mahmud Basal BBC’ye yaptığı açıklamada, cesetleri 100 gün içinde çıkartmayı umduklarını ama buldozer ve diğer önemli ekipmanları az olduğu için büyük olasılıkla gecikeceğini söyledi.

Her şeyin yeniden inşa edilmesi gerekiyor

Gazze’deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu UNRWA’nın Direktör Yardımcısı Sam Rose, yardım tedarikinin, bölgeye yeniden hayat verme mücadelesinde sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Rose “Sadece gıdadan, sağlıktan, binalardan, yollardan, altyapıdan bahsetmiyoruz. Yeniden inşa edilmesi gereken bireyler, aileler, topluluklar var” diyor.

Binaların altında ölüler var

Hava saldırısı riski artık olmasa da, geriye kalan sivil savunma çalışanlarının önünde kasvetli bir iş var. Kurum üyelerinin Gazze’nin kuzeyinde çekip, BBC’yle paylaştığı fotoğraflarda, dehşet verici bir iş yaptıkları görülüyor. Ölmüş bebekleri ve çok kötü durumdaki cesetleri kaldırmak gibi. Gazze şehrindeki 24 yaşındaki Sivil Savunma çalışanı Abdullah El Majdalavî “Her bir sokakta ölüler var. Her mahallede binaların altında cesetler var” diyor. Majdalvî “Ateşkesten sonra bile, ‘Lütfen gelin, ailem enkaz altında’ diyen insanlardan çok sayıda telefon aldık” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi