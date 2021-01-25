AB, Navalny için Rusya'yı kınadı

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları Rus muhalif politikacı Aleksey Navalny'nin tutuklanması ve binlerce protestocunun gözaltına alınmasını kınadı fakat Rusya'ya yeni yaptırımları gündeme almadı.

Dışişleri bakanları toplantısına başkanlık eden AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya Navalny ve gözaltına alınanları derhal serbest bırakması çağrısında bulundu.

Navalny'nin serbest bırakılması için 23 Ocak'ta, on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlenmişti. Ülke genelindeki gösterilerde, 3 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'ye destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Gazetecilerin Rusya'ya yeni yaptırım planı olup olmadığı sorusu üzerine Borrell masada bu yönde herhangi somut bir öneri olmadığını söyledi, fakat bakanların gelişmelere göre harekete geçmeye hazır olduğunu ekledi.

Avrupa Birliği halihazırda Navalny'nin zehirlenmesi ile ilgili olarak 6 Rus yetkili ve bir araştırma enstitüsünü yaptırım listesine almış durumda.

Önümüzdeki hafta Moskova ziyareti yapacağını belirten Borrell, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovla bu konuları görüşmek için iyi bir fırsat olacağını ifade etti.