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20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

AB'nin Rusya'ya uyguladığı Kırım yaptırımları uzatıldı

20 Haziran 2022, Pazartesi 14:43
Avrupa Birliği'nin (AB) Kırım'ı ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların, bir yıl uzatılması kararlaştırıldı.

İlk olarak 2014'te başlatılan yaptırımlar, Kırım ve Sivastopol'da üretilen ürünlerin AB'ye ithalatının yasaklanmasını, ayrıca bu bölgelerdeki altyapı ve mali yatırımlarla turizm hizmetlerini kapsıyor.

Bunların dışında Kırım'daki şirketlere ulaştırma, telekomünikasyon ile petrol, gaz ve maden arama, üretim çalışmaları gibi enerji alanında bazı ürün ve teknolojilerin satışı da yaptırımlar kapsamında yasak durumda.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırımların 23 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AA

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