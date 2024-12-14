AB Ortadoğu’da başarısız oldu

Eski Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’de 20 Ocak’taki yemin töreninden sonra başlayacak ikinci Donald Trump döneminde Çin’e ve Müslümanlara karşı “Haçlı Seferi başlatılabileceği” uyarısı yaptı.

Borrell, İspanya’nın Barselona kentinde katıldığı bir forumda dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “AB olarak bu zamana kadar Orta Doğu’da sadece ikna etmeyi kullandık ama başarısız olduk. Orta Doğu’da 30 yıl öncesinin çok gerisindeyiz.” ifadesini kullanan Borrell, AB’nin “çok bölünmüş bir dış politikası olmasını” eleştirdi.

ABD’de ikinci Donald Trump döneminden duyduğu endişeleri de dile getiren İspanyol politikacı, “Biz Avrupalılar her dört yılda bir Amerikan seçmenlerinin ruh haline güvenemeyiz.” diyerek AB’nin ABD’den daha bağımsız bir dış politika izlemesi ve bunun için savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurguladı.