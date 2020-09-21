‘AB sürecinde kaldırıldı, yeniden hortladı’

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın” yeni hak ihlâllerine neden olacağını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Yeneroğlu, hükümetin bu konudaki uygulamalarını eleştirdi. Bu düzenleme ile birçok yerli ve yabancı gazetecinin hukuka aykırı olarak basın kartlarını almalarına engel olunduğunu ve basın özgürlüğünün ciddi manada ihlal edildiğini dile getiren Yeneroğlu, “Geçmişte de MGK bünyesinde Toplumsal İletişim Başkanlığı (TİB) gazeteciler hakkında andıçlar hazırlar, gazete ve televizyonlara eleman yerleştirir ve propaganda faaliyeti organize ederdi. Avrupa Birliği sürecinde 2005 yılında kaldırılan TİB‘in Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi olarak hortlatılması, iktidarın 90’lı yılların Türkiyesi’ne geri dönme çabasını göstermektedir.”

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