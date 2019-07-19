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19 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

AB Suriyeliler için taahhüt ettiği 6 milyar avronun 2.35 milyar avrosunu aktardı

19 Temmuz 2019, Cuma 14:48
Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için taahhüt ettiği 6 milyar avroluk desteğin 2,35 milyar avroluk kısmını aktardı.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programına (FRIT) ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona sağlık, sosyo ekonomik destek ve belediye altyapısı gibi alanlara harcanmak üzere 1,41 milyar avroluk kaynağın tahsis edildiği bildirildi.

Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar avroluk fona şimdiye kadar 5,6 milyar avro tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, fon kapsamında 3,5 milyar avroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,35 milyar avroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, fon kapsamında 80'in üzerinde projenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Süreç

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

AA

Etiketler: Türkiye, AB, Suriyeli, göçmen
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