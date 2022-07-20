"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini azaltmalarını istedi

20 Temmuz 2022, Çarşamba 16:40
Avrupa Birliği, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de "Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu" başlıklı paket hakkında basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaşın başlamasından aylar önce yüksek fiyatlara rağmen gaz arzını kasıtlı olarak düşük tuttuğunu anımsatan von der Leyen, Gazprom'un piyasayı sıkılaştırdığını ve fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Von der Leyen, hali hazırda AB üyesi 12 ülkede Rus gazının kısmen veya tamamen kesintiye uğradığına işaret ederek, "Rusya'dan gaz akışı, geçen yılın aynı döneminin 3'te1'inden daha az durumda bulunuyor. Rusya bize şantaj yapıyor, enerjiyi silah olarak kullanıyor." dedi.

Avrupa'nın Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, buna karşı ortak gaz deposu kurduklarını ve depoların şu anda yüzde 64 doluluk seviyesinde olduğunu aktardı.

AB pazarında herhangi bir ülkede yaşanacak gaz krizinin bütün ekonomileri olumsuz etkileyeceğine işaret eden von der Leyen, üye ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Gaz depolarımızı daha hızlı doldurmak için gaz tasarrufu yapmamız gerekiyor. Bunun için de gaz tüketimimizi azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rus gazının tamamen kesilmesi gibi bir durumda AB geneli için bir alarm tetikleyeceklerini anlatan AB Komisyonu Başkanı, "Üye ülkelerden gaz tüketimini yüzde 15 azaltmalarını istiyoruz. Bu 45 milyar metreküp gaza eşdeğer. Bu azalışla Rus gazının tamamen kesilmesi durumunda bu kışı güvende geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, üye ülkeler, gaz tüketimi
Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini azaltmalarını istedi

    Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 sivil daha toprağa verildi

    Lavrov'dan "coğrafi hedeflerimiz genişleyecek" açıklaması

    Avrupa yangınların etkisi altında kaldı

    Ekonomik ve siyasi krizdeki Sri Lanka'da yeni devlet başkanı belli oldu

    MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

    Tunus da yanıyor

    YKS tercihlerinde bu uyarılara dikkat!

    BM: Çin'in nüfusu azalacak

    LGS tercihleri saat 17.00'de sona erecek

    Rapor krizi büyüyor

    DSÖ'den Avrupa'ya 'sonbahar' uyarısı

    ABD: Rusya, Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor

    Atina yakınlarındaki yangın evlere de sıçradı

    Gannuşi, 9 saatlik ifadenin ardından serbest bırakıldı

    Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi kamuoyu ile paylaşıldı

    'Tel Rıfat ve Münbiç, terör yatağı haline dönüşmüştür'

    Putin: Fırat’ın doğusunda bölücülüğü kışkırtma çabaları var

    İnsani geçim ücreti 6900 TL oldu

    'Bölge ülkelerine giden Suriyelilerin bir an önce kendi ülkelerine dönmeleri gerekiyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yenikapı’dan Saraçhane’ye, 5 milyondan 5 bine...
    Genel

    MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi
    Genel

    Rapor krizi büyüyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarın iflâsının salasıdır bu!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Cibali Baba ve Bel’am’ın duası
    Halil ELİTOK

    Zulme boyun eğmeyenler-4: Ahmed bin Hanbel
    Süleyman KÖSMENE

    Ümmetin yol haritası: Nasr Sûresi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Çok iyiler var ki iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar
    Faruk ÇAKIR

    Biden’ın havada kalan eli...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.