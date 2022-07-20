AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini azaltmalarını istedi

Avrupa Birliği, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de "Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu" başlıklı paket hakkında basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaşın başlamasından aylar önce yüksek fiyatlara rağmen gaz arzını kasıtlı olarak düşük tuttuğunu anımsatan von der Leyen, Gazprom'un piyasayı sıkılaştırdığını ve fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Von der Leyen, hali hazırda AB üyesi 12 ülkede Rus gazının kısmen veya tamamen kesintiye uğradığına işaret ederek, "Rusya'dan gaz akışı, geçen yılın aynı döneminin 3'te1'inden daha az durumda bulunuyor. Rusya bize şantaj yapıyor, enerjiyi silah olarak kullanıyor." dedi.

Avrupa'nın Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, buna karşı ortak gaz deposu kurduklarını ve depoların şu anda yüzde 64 doluluk seviyesinde olduğunu aktardı.

AB pazarında herhangi bir ülkede yaşanacak gaz krizinin bütün ekonomileri olumsuz etkileyeceğine işaret eden von der Leyen, üye ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Gaz depolarımızı daha hızlı doldurmak için gaz tasarrufu yapmamız gerekiyor. Bunun için de gaz tüketimimizi azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rus gazının tamamen kesilmesi gibi bir durumda AB geneli için bir alarm tetikleyeceklerini anlatan AB Komisyonu Başkanı, "Üye ülkelerden gaz tüketimini yüzde 15 azaltmalarını istiyoruz. Bu 45 milyar metreküp gaza eşdeğer. Bu azalışla Rus gazının tamamen kesilmesi durumunda bu kışı güvende geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.