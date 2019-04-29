Abbas’tan İsrail’e vergi kesintisi uyarısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Filistin hükümeti adına topladığı vergileri kesintili olarak teslim almayı kabul etmediklerini belirtti.

Filistin hükümetinin Ramallah’taki haftalık toplantısında konuşan Abbas, Filistin yönetiminin birçok finansal krizden geçtiğini ve en zorunun da bu kriz olduğunu ifade etti.

İsrail’in tüm yollara başvurarak, vergi kesintilerini meşrulaştırmaya çalıştığını dile getiren Abbas, “Fetih Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh önceki gün İsrail Maliye Bakanı ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirdi. Tutumumuz aynı; ne pahasına olursa olsun bir kuruş kesintiyi dahi kabul etmeyeceğiz.” diye konuştu. Abbas, bu ay memur maaşlarının yüzde 50’sini ödeyebildiklerini, gelecek ay ise bunu yüzde 60’a çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.