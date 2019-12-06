ABD, 4 Iraklı yetkiliye yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Haşdi Şabi komutanlarının yer aldığı 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, bugün yaptığı açıklamada Irak'taki şiddet olaylarını kınayarak, protestoculara yönelik 'hak ihlallerine göz yummayacaklarını' söyledi. Irak'taki gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü oturum yapılacağını kaydeden Craft, İran'ı, Irak'ın yeni hükümet oluşturma sürecine müdahale etmekle suçlayarak, reformların Irak anayasasına geçirilmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, açıklamasında ayrıca yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle aralarında Haşdi Şabi komutanlarnın yer aldığı 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu. Yaptırımlar, Asaib Ehli'l Hak örgütü lideri Kays el-Hazali, kardeşi Leys el-Hazali ve Haşdi Şabi Emniyet Müdürü, 'Ebu Zeyneb' lakabıyla tanılan Hüseyin Falih'i kapsadığı belirtildi.

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