ABD, 8 Kübalı yetkiliye seyahat yasağı getirdi

ABD yönetimi, 8 Kübalı yetkiliye, ülkedeki protestoları ve muhalifleri bastırma suçuna karıştıkları gerekçesiyle seyahat yasağı uygulanması kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, Küba'da Temmuz 2020'de başlayan protesto gösterilerine katılanlara yönelik baskıyı kınadığını ve göstericilere hapis cezası verilmesini "ağır ve adaletsiz" bulduğunu ifade etti.

Açıklamada, barışçıl protestocuların "gözaltına alınması, cezalandırılması ve hapse atılması" ile ilgili 8 Kübalı yetkiliye seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

Söz konusu yetkililerin kimliklerine dair bilgi verilmeyen açıklamada, Küba hükümetinin "devamlı yıldırma taktikleri, haksız hapsetme ve ağır cezalar ile" Kübalıları özgürlükler ve haklarından yoksun bırakmasına karşılık olarak vize kısıtlamasını uygulama girişiminde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "ABD, siyasi mahkumların serbest bırakılması ve Küba halkının daha büyük bir özgürlük ve hesap verilebilirlik çağrısını desteklemek için uygun olan tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanmayı sürdürecek." ifadesi kullanıldı.