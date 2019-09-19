ABD Afganistan'da sivilleri vurdu: 30 ölü

Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil öldü.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde NATO kuvvetleri bünyesinde ülkede görev yapan ABD birliklerine ait insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Nangarhar İl Şura Vekili Suhrab Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Açin ilçesine bağlı Tengi Vezir bölgesinde ABD'ye ait İHA ile düzenlenen hava saldırısında 30'dan fazla sivilin öldüğünü belirtti. Saldırıyla ilgili ABD birliklerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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