ABD askeri orada, çünkü öyle istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Londra’daki NATO Liderler Zirvesi’nin ardından bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basına açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruları cevapladı.

Türkiye ile Suriye sınırının uzun süredir kargaşa içinde olageldiğini belirten Trump, “Askerlerimizi çektik, petrolü aldık. Askerlerimiz petrolün olduğu yerde. Ben böyle istiyorum. Onlar kendi sınırlarını devriye gezerler ve bunu yapıyorlar.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin NATO üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine de Trump, “Pek çok kişinin Türkiye’ye, yaptıklarından dolayı saygısı var. Buna pek çok kez değinildi. Sınırda ve güvenli bölgede de iyi iş çıkarıyorlar.” diye konuştu. Zirveyle ilgili değerlendirmede de bulunan Trump, “Harika 2 gün geçirdik. Bence NATO her zamankinden daha güçlü.” diye konuştu.