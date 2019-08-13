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13 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

ABD, Çin'e bazı ilave vergileri 15 Aralık'a kadar erteledi

13 Ağustos 2019, Salı 22:40
ABD yönetimi, Çin'den gelen başta bilişim-teknoloji ürünleri olmak üzere spesifik bazı ürünlere ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını erteledi.

ABD yönetimi, Çin'e getirdiği yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi uygulamasını, bazı bilişim-teknoloji ürünleri için 15 Aralık tarihine kadar ertelediğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çinli yetkililer arasında yapılan son görüşmenin ardından bu kararın alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre ABD, 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine getirilen ilave yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanmasını 1 Eylül'den 15 Aralık'a erteledi.

İlave gümrük vergisi 3,5 ay ertelenen ürünlerin başında cep telefonu, laptop ve video oyun konsolu gibi bilişim-teknoloji ürünlerinin geldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sağlık, güvenlik ve ulusal güvenlikle ilgili bazı ürünlerin ise ilave gümrük vergisi listesinden çıkarıldığı kaydedildi.

"Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik"

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmayı çok istediğini söyledi.

Çinli yetkililerle yaptıkları son görüşmeye atıf yapan Trump, "Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Bizden tarım ürünleri alacaklarını söylediler ancak şu ana kadar bu konuda beni hayal kırıklığına uğrattılar. Söylediklerini yapmadılar ya da ertelediler diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Hong Kong yorumu

Trump, Hong Kong'daki son duruma ilişkin soru üzerine, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu, ülkesinin Çin ile ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak bir anlaşma yapmak için henüz hazır olmadığını söylemişti. ABD Hazine Bakanlığı ise geçen haftaki açıklamasıyla Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmişti.

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolar, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda beşinci gününe girerken yolcuların check-in işlemlerinin geçici durdurulduğu açıklanmıştı.

AA

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