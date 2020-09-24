ABD'de 22 eyalette vakalar arttı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 157 artışla 7 milyon 141 bin 923'e ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1113 artarak 206 bin 616'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 400 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 100 milyon 588 bini aştı.

22 eyalette Kovid-19 vakalar arttı

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ülkenin orta batı eyaletlerinde bir hafta öncesine göre günlük Kovid-19 vaka sayısında yüzde 16 artış yaşandığı kaydedildi.

Özellikle Arizona, Colorado, Minnesota, Montana, Teksas, Utah ve Wyoming eyaletlerinde günlük vaka artışının son bir haftada yüzde 60’lara kadar çıktığı vurgulandı.

Günlük ortalama 43 bin vakanın görüldüğü ABD’de, son bir haftada Kovid-19 testlerinde yüzde 22 artış olduğu, buna göre ülke genelinde günlük 860 bin civarında test yapıldığına dikkat çekildi.

Sağlık yetkilileri, vaka sayısındaki ani artışları dayandırabilecekleri özel bir durum olmadığını belirtti.

Virüsün kış aylarında daha da artacağı uyarısı

Uzmanlar, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle soğuk havaların, virüsün daha fazla yayılmasına neden olacağı konusunda uyardı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden araştırmacılar, 1 Ocak'a kadar toplam 378 binden fazla Amerikalının Kovid-19'dan öleceği tahmininde bulunuyor.

CNN’e konuşan salgın hastalıkları uzmanı Dr. Jeanne Marrazzo, "Sonuç olarak, politik çizginin hangi tarafında olduğunuz önemli değil, rakamlar ortada, onlarla tartışamazsınız ve doğru yönde gitmiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de kış dönemine girmeden ülkedeki günlük vaka sayısının 10 binin altında olması gerektiğini belirtmişti.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 751 bin 510 vakayla Hindistan ve 4 milyon 627 bin 780 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde 796 bin 830 vakayla Kaliforniya listenin başında bulunurken, bu eyaleti 755 bin 943 vakayla Teksas ve 690 bin 499 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 188 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.