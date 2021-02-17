ABD’de 3 milyon çocuk Kovid-19 oldu

Amerİkan Pediatri Akademisi (AAP), ülkede Kovid-19 salgınının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun enfekte olduğunu açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de salgın, çocuklar arasında yayılmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun enfekte olduğu aktarıldı. APP, sadece geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 99 bin çocuğun testinin pozitif çıktığını ifade etti.