"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD’de 3 milyon çocuk Kovid-19 oldu

17 Şubat 2021, Çarşamba 17:00
Amerİkan Pediatri Akademisi (AAP), ülkede Kovid-19 salgınının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun enfekte olduğunu açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de salgın, çocuklar arasında yayılmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun enfekte olduğu aktarıldı. APP, sadece geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 99 bin çocuğun testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 şehirde eğitime ara verildi

    Tabii afetlerin faturası 268 milyar dolar oldu

    'Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz'

    Guterres: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi

    Küresel salgın "tepe noktasına" ulaşmış olabilir

    İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara

    Sağlık Bakanı Koca’ya zor sorular

    Bakanlık: Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da aşı yaptırılabiliyor

    Bakan Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

    Putin: Parlamento seçiminde dış müdahaleye izin vermeyeceğiz

    Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

    YÖK, üniversiteler ile ilgili kararını açıkladı

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i 183'üncü kez yıktı

    Meral Akşener'den 'Gara' açıklaması

    Hava yolu şirketleri aşıların taşınmasına destek verecek

    İstanbul'da barajlardaki su oranı artıyor

    Tahran'da çocukların koronavirüse yakalanma oranı arttı

    'Türksat 5A haziranda teslim alınacak'

    Koronavirüse yakalananların sayısı 110 milyonu aştı

    Danimarka'lı yaşlı çiftten Müslüman kadına saldırı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gara ve sonrası
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın yardımı neden gecikir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Gara katliamı soruları…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklı ve sağduyu-2
    Genel

    İstismar edilmesin
    Ahmet ÖZDEMİR

    Asr-ı Saadetten bir meşveret örneği
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u mübarekede kudsî servet
    Genel

    Meral Akşener'den 'Gara' açıklaması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.