ABD’de göçmen çocuklar için tazminat ödenecek

ABD’de Biden yönetiminin, eski Başkan Donald Trump döneminde Meksika sınırında yakalanıp çocukları kendilerinden alınan düzensiz göçmen ailelerin her birine yaklaşık 1 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi müzakere ettiği öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ilgili konuda hükûmete yönelik açılan davalar için mağdurlara kişi başı 450 bin dolar ödemeyi değerlendirdiği kaydedildi. Haberde, tazminat oranının aile başı 1 milyon doları bulabileceği, toplam tazminat bedelinin 1 milyar doları geçebileceği ancak görüşmelerin sonucunda belirlenecek son tazminat rakamının da değişebileceği ifade edildi. Davalarda taraf olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), bu süreçte Meksika sınırında yaklaşık 5 bin 500 çocuğun ailelerinden koparıldığını tesbit ettiklerini belirterek şu ana kadar 940 düzensiz göçmen ailenin öne çıkarak davaya dahil olduğu bilgisini paylaştı. Haberde, davalarda başmüzakereci olan ACLU Göçmen Hakları Projesi Müdür Yardımcısı Lee Gelernt’in, “Başkan Biden, çocukları ailelerden ayırma politikasının ulusumuz üzerinde tamamen düzeltilmesi gereken tarihi bir ahlaki leke olduğu konusunda hemfikir. Bu onarım, yalnızca anlamlı bir parasal tazminat değil, aynı zamanda ülkede kalmanın bir yolunu da içermelidir.” ifadesine yer verildi. AA

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