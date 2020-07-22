ABD'de günlük ölüm sayısı tekrardan binin üzerinde

ABD'de COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 92 artarak 144 bin 983'e yükseldi.
ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 807 artışla 4 milyon 30 bin 302'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 1092 artarak 144 bin 983'e çıktı.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 166 bin 532 ile Brezilya, 1 milyon 201 bin 727 ile Hindistan ve 789 bin 190 vakayla Rusya izliyor.