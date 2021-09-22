ABD'de İsrail için planlanan 1 milyar dolarlık yardım bütçeden çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e verilmesi planlanan 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu, Demokratlar içindeki liberal kanattan yükselen itirazlar üzerine, federal hükümetin geçici bütçesine ilişkin yasa tasarısından çıkarıldı.

Federal hükümeti 3 Aralık'a kadar finanse edecek geçici bütçe ve ülkenin borçlanma limitini yükseltecek yasanın görüşüldüğü oturumda, İsrail'in "Demir Kubbe" füze savunma sistemini yenileyebilmesi için ek finansman gündeme geldi.

Demokrat partinin liberal kanadından bazı üyeler geçici harcama yasasında İsrail'in "Demir Kubbe" savunma sisteminin yenilenmesi için ek finansman sağlamak için getirilen bir hükme itiraz etti.

Bu anlaşmazlıktan dolayı Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi bir süreliğine görüşmeye ara verdi.

Bu sürede Tahsisatlar Komitesi üyeleri İsrail yardımlarını bu yıl sonuna doğru görüşülecek olan Savunma Bütçesi yasa teklifine ekleyeceklerine dair söz verdi.

Bunun üzerine yeniden başlayan görüşmelerde İsrail'e yapılacak 1 milyar dolarlık Demir Kubbe yardımı geçici bütçe metninden çıkarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı: Bu bir teknik erteleme

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid konuyla ilgili yaptığı açıklamada fona ilişkin hükmün tekliften çıkarılmasının teknik bir erteleme olduğunu ve Demokrat partili liderler tarafından Demir Kubbe için yardımların yakın zamanda verileceğinin güvencesini aldığını bildirdi.