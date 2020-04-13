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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

ABD'de kasırga: 19 ölü

13 Nisan 2020, Pazartesi 17:26
ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 11, Georgia eyaletinde 6, Arkansas ve Güney Carolina eyaletlerinde 1'er kişi öldü, Louisiana eyaletinde yüzlerce ev ve bina hasar gördü.

Georgia eyaletinin Murray bölgesinden itfaiye şefi Dewayne Bain, WAGA-TV'ye yaptığı açıklamada, Chatsworth'da yaşanan şiddetli fırtınalarda iki karavan parkının ağır hasar gördüğünü ve üç farklı karavanda yaşayan 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Televizyon kanalı, diğer bir kişinin de eyaletin Cartersville bölgesinde bir evin üstüne ağaç düşmesi sonucu öldüğünü aktardı.

Arkansas eyaletine bağlı Jefferson bölgesi Acil Durum Yönetim Departmanı, White Hall'de bir evin üstüne ağaç düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Güney Carolina eyaletine bağlı Oconee bölgesi Acil Durum Yönetim Departmanın da kasırganın etkili olduğu Seneca yakınlarında çöken bir binanın enkazında bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansının internet sayfasından yapılan açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Walthall, Panola ve Carroll bölgelerinde 1'er, Lawrence ve Jones bölgelerinde 2'şer ve Jefferson Davis bölgesinde 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişinin öldüğü kaydedildi.

"Acil durum" ilan edildi

Mississippi Valisi Tate Reeves, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eyalet genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle halkın sağlığını ve güvenliğini korumak için "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Clarksdale bölgesi Belediye Başkanı Chuck Espy, kuvvetli rüzgarların, elektrik direklerini ve ağaçları devirdiğini belirterek, "Bunların zor zamanlar olduğunu biliyorum ve herkesten dua etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fırtına, Mississippi'yi etkisi altına almadan önce, meteoroloji servisince özellikle Louisiana'nın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve kasırganın görüldüğü belirtilmiş ve eyalette kasırga uyarıları yapılmıştı.

AA

Etiketler: ABD, kasırga
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