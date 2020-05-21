ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı da 1422 artarak 95 bin 16'ya çıktı. ABD'yi 317 bin 554 vakayla Rusya, 294 bin 152 vakayla Brezilya ve 279 bin 524 vakayla İspanya izliyor. AA

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