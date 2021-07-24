ABD'de Kovid-19 nedeniyle 528 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 115 bin 725 artışla 34 milyon 400 bin 655'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 528 artarak 610 bin 720 oldu. California, 3 milyon 894 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 70 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 228 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 801, Texas'ta 52 bin 982 olarak belirlendi. AA

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