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14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

ABD'de o polisin görevine son verildi

14 Eylül 2020, Pazartesi 14:39
ABD'nin Georgia eyaletinde bir siyahiye defalarca yumruk attığı görüntüleri ortaya çıkan şerif yardımcısının görevine son verildi.

Yoldan geçen biri tarafından kaydedilen ve internet ortamında paylaşılan görüntülerde, 26 yaşındaki Roderick Walker'ı yere yatıran şerif yardımcısı polisin Walker'ı defalarca yumrukladığı görülüyor.

Görüntülere göre, aracın dışında olan Walker'ın kız arkadaşı da polislere, erkek arkadaşının nefes alamadığını söylediğini aktarıyor.

Araçtaki çocuğun "baba" diyerek bağırdığı görüntülerde, şiddet uygulayan polisin, görüntü alan kişiye Walker'ın kendisini ısırdığını söylediği dikkati çekiyor.

Görüntülerde, Walker'ın kelepçelendiği görülüyor.

İki kere bilincini kaybetti

Polis şiddeti mağduru Walker'ın avukatı Shean Williams, Clayton İlçesi şerif yardımcılarının cuma günü çevirme yaptıkları sırada müvekkilinin aracını fren lambası kırık olduğu iddiasıyla sağa çektirdiğini belirtti.

Williams, o sırada araçta, Walker'ın kız arkadaşı, 5 aylık bebekleri ile kız arkadaşının oğlunun bulunduğunu söyledi.

Kimlik sorgulaması yapan polislerin Walker'dan araçtan inmesini istediğini aktaran Williams, ayrıca müvekkilinin iddia edildiği gibi memuru ısırmadığına dikkati çekti.

Walker'ın olaydan sağ kurtulmaya çalıştığını vurgulayan Williams, müvekkilinin yaşadığı şiddet nedeniyle en az iki kere bilincini kaybettiğini ifade etti.

Williams söz konusu görüntülerin, Afro-Amerikan bir erkeğin vatandaşlık haklarının ilk işleri korumak ve hizmet etmek olan yetkililer tarafından ihlal edildiği bir başka olayı gözler önüne serdiğini vurguladı.

Walker'ın kefaletle serbest bırakılmasını talep eden Williams, olayın Georgia Soruşturma Bürosu'nca incelenmesini talep etti.

Şerif yardımcısı kovuldu

Clayton İlçesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan şerif yardımcısının "aşırı güç kullanımı" nedeniyle işten çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın bölge savcılığına devredildiği kaydedildi.

Mahkemenin Walker'ın kefaletle serbest bırakılmasını kabul etmediği aktarılan açıklamada, şüpheliye tıbbi müdahalede bulunulduğu ve cezaevi hastanesinde doktor gözetiminde tutulduğu belirtildi.

Gözaltı kayıtlarına göre, Walker memura mukavemet ve darp şüphesiyle gözaltına alındı. Walker'ın gözaltında çekilen fotoğrafında sol gözünün şiştiği görülüyor.

ABD'de polisin siyahilere yönelik şiddetine karşı son aylarda düzenlenen protestolarda göstericiler polis bütçesinde kesinti yapılmasını talep ediyor.

AA

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