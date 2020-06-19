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19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'de ölü sayısı 120 bini aştı

19 Haziran 2020, Cuma 19:33
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 29 bin 184 artarak 2 milyon 264 bin 862'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye çıktı.

ABD'yi 984 bin 315 vakayla Brezilya, 569 bin 63 vakayla Rusya ve 382 bin 497 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta 408 bin 426 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 92 kişi öldü.

New York'u 171 binden fazla vakayla New Jersey ve 167 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 26 milyon 737 bini, iyileşen sayısı 931 bini geçti.

AA

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