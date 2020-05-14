ABD'de ölü sayısı 85 bin 268’e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 272 bin 646 vaka ile İspanya, 252 bin 245 vaka ile Rusya ve 233 bin 151 vaka ile İngiltere izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 350 bin 848 kişi virüse yakalandı, 27 bin 290 kişi ise öldü.

New York'u 142 bin 861 vakayla New Jersey ve 84 bin 698 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 10 milyon 287 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı 310 bin 383 oldu.