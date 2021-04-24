ABD'de salgın nedeniyle 844 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 62 bin 118 artarak 31 milyon 993 bin 145'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 844 artarak 571 bin 201 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 729 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 870 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 196 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 61 bin 401 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 892 ve Texas'ta 49 bin 877 olarak kaydedildi.