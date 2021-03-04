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4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD'de salgında ölü sayısı 518 bin 459'a yükseldi

04 Mart 2021, Perşembe 18:54
Kaliforniya eyaleti 3 milyon 582 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, burayı 2 milyon 675 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 924 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1834 artarak 518 bin 459'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 40 bin 914 artarak 28 milyon 761 bin 27'ye çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1834 artarak 518 bin 459'a ulaştı.

AA

Etiketler: ABD, salgın
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