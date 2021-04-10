ABD'de salgından ölenlerin sayısı 561 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 947 artarak 561 bin 74'e çıktı.
Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 81 bin 666 artarak 31 milyon 85 bin 251'e yükseldi.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 947 artarak 561 bin 74'e yükseldi.
California 3 milyon 693 binden fazla vaka ve 60 bin 286 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 822 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 111 binden fazla vakayla Florida izliyor.
AA