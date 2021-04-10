ABD'de salgından ölenlerin sayısı 561 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 947 artarak 561 bin 74'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 81 bin 666 artarak 31 milyon 85 bin 251'e yükseldi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 947 artarak 561 bin 74'e yükseldi. California 3 milyon 693 binden fazla vaka ve 60 bin 286 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 822 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 111 binden fazla vakayla Florida izliyor. AA

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