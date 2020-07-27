ABD’de seçimler için geri sayım başladı: Başkanlık yarışında son durum?

ABD, bir yandan Kovid-19 salgınıyla boğuşurken, diğer taraftan tam 100 gün sonraki başkanlık seçimleri için geri sayıma başladı.

4 milyondan fazla vak’a ve 148 binin üzerinde ölümle pandeminin gölgesinde 3 Kasım’daki seçimlere hazırlanan ülkede, Demokrat başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump’a karşı yarışacak. Biden, Demokratların tek adayı olsa da resmî adaylığı 17-20 Ağustos’ta Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde düzenlenecek kongrede kesinleşecek. Biden önde Anketlerde eski Başkan Yardımcısı Biden yüzde 14 gibi iki basamağa ulaşan farkla yarışı şimdilik önde götürürken, ABD’de salgının büyümesinden sorumlu tutulan ve yeterli tedbirleri almamakla eleştirilen Trump’a ise destek azalıyor. Trump, seçimlere sadece üç ay kala kontrol altına alınamayan bir salgın, ekonomide belirsizlik ve siyahî Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar ve polis reformlarına karşı tutumu sebebiyle seçmenlerinin desteğini kaybetti. ABD’de işsizlik oranı salgın öncesi son 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5’e kadar gerilerken, salgınla beraber 31 milyondan fazla kişi işsizlik başvurusu yaptı. AA

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