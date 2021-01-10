ABD'de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü

ABD'nin Chicago kentinde silahlı bir saldırganın, aynı gün içinde farklı semtlerde 7 kişiyi vurduğu, 5 mağdurun öldüğü bildirildi.

Chicago polisinin açıkladığı bilgilere göre, isminin Jason Nightengale olduğu belirlenen silahlı saldırgan, günün değişik saatlerinde, içinde kadın mağdurların da bulunduğu 7 kişiye ateş açtı, yaralanan 5 kişi öldü. Dün, Chicago'nun farklı semtlerinde rastgele şahıslara silah doğrulttuğu belirlenen saldırganın hedef aldığı mağdurlar arasında bir üniversite öğrencisi, bir restoran çalışanı ve güvenlik görevlisi iki kadın da bulunuyor. Bir apartmanın girişinde postalarını kontrol eden 77 yaşındaki kadını da öldüren Nightengale'in, daha sonra girdiği bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açması sonucu başından vurduğu 20 yaşındaki genç, olay yerinde ölürken, iki kurşunun isabet ettiği 81 yaşındaki ihtiyar kadının ise durumunun kritik olduğu aktarıldı. AA

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