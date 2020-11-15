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15 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

ABD'de son 24 saatte 1254 ölüm ve 164 bin yeni vaka!

15 Kasım 2020, Pazar 18:00
Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artışla 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 1254 artarak 251 bin 285’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 891 bini, toplam test sayısı da 166 milyon 837 bini geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 86 bin 987 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 24 bin 870 vakayla Kaliforniya ve 875 binden fazla vakayla da Florida takip ediyor.

New York, 33 bin 976 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 834 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 848 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

AA

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