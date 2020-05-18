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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD'de son 24 saatte 854 kişi koronavirüs nedeniyle öldü

18 Mayıs 2020, Pazartesi 18:08
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

ABD Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 803 artarak 1 milyon 529 bin 144'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 290 bin 678 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 244 bin 52 vaka ile Brezilya izliyor.

AA

Etiketler: ABD, koronavirüs
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