ABD'de ve dünyada gündem silahlı saldırı: Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiği soruşturuluyor - Trump: İnanmak güç

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.

Trump'a yönelik silahlı saldırı hakkında Biden'dan açıklama

Trump'a silahlı saldırıda bulunan Thomas Crooks'un(20) kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu belirlendi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump, eyaletin Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesine benzer patlama duyuldu.

İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı.

Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.

Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı.

Trump'ın sözcüsü: Trump'ın durumu iyi

Trump'ın sözcüsü: "Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor."

ABD Gizli Servisi: Eski ABD Başkanı Trump güvende ve koruma altında

ABD Gizli Servisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyasında yaşadığı olaydan sonra koruma altına alındığını ve güvende olduğunu bildirdi.

ABD Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından, bir mesaj paylaştı.

Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında "bir olay gerçekleştiğini" aktaran Guglielmi, "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini verdi.

Guglielmi, "Bu artık Gizli Servis'in yürüttüğü bir soruşturmadır, bilgi olması halinde paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiğini soruşturuyor

ABD Gizli Servisinin, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında silahla suikast girişimi düzenleyen saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiğini soruşturduğu bildirildi.

Associated Press (AP), mitingde çekilen onlarca video ve fotoğrafın yanı sıra uydu görüntüleri üzerinden eski Başkan Trump'a yönelik saldırıyı analiz etti.

Analize göre, bu veriler, saldırganın Trump'ın konuşma yaptığı sahneye "şaşırtıcı" derecede yaklaşabildiğini gösteriyor.

Sosyal medyada yayımlanan videolara göre, Trump'ın mitinginin yapıldığı alanın kuzeyindeki bir üretim tesisinin çatısında bulunan gri kamuflaj giymiş bir adamın cesedi görülüyor.

Çatı, Trump'ın konuşma yaptığı yere 150 metre mesafede ve bu uzaklık ABD ordusunda acemi erlerin temel eğitimde M16 tipi otomatik tüfeğiyle insan boyutundaki hedefleri vurmaları istenen mesafeye tekabül ediyor.

Saldırganın kullandığı AR-15 ise M16'nın yarı otomatik sivil modeli.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan iki emniyet yetkilisi, ABD Gizli Servisinin, saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaştığını soruşturduğunu aktardı.

Yetkililer, Gizli Servisin kesin nişancı ekibi ile karşı saldırı ekibinin saldırı sırasında mitingde bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, Bakanlığın ve Gizli Servisin silahlı saldırıyı soruşturmak üzere kolluk kuvvetleriyle çalıştığını söyledi.

Mayorkas, başkan adaylarının ve seçim kampanyası kapsamında yürütülen etkinliklerin güvenliğini sağlamanın en hayati önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Bakan Mayorkas, "Bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Gizli Servisi bugün gösterdikleri hızlı eylemden dolayı takdir ediyoruz. Başkan Biden, eski Başkan Trump ve kampanyalarıyla irtibat halindeyiz, onların emniyet ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

BBC'nin haberine göre de Trump'ın mitingde uğradığı saldırı "güvenlik zafiyeti" tartışmalarına yol açtı.

Sözcüsü, Trump'ın durumunun iyi olduğunu ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol edildiğini söyledi

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." dedi.

Cheung, seçim mitingi sırasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.

Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

Trump: Böyle bir olayın gerçekleşeceğine inanmak güç

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini belirterek, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." dedi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşımda bulundu.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı.

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

ABD Gizli Servisi saldırının miting alanının dışından gerçekleştirildiğini açıkladı

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Pensilvanya'daki mitingi sırasında, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı.

FBI: Trump'a yönelik suikast girişimini düzenleyen kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.

Biden, Trump ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.