ABD'de vefat eden Türk vatandaşına ilişkin 'geç tanı konuldu' iddiası

ABD'de Türk vatandaşının doğru tanı konulmakta geç kalındığı için Kovid-19 nedeniyle öldüğü öne sürüldü.

New York’ta yıllardır restoran işleten, 74 yaşındaki annesi Kıymet Doğan'ı kaybeden Ali Rıza Doğan, yaptığı açıklamada, annesinin ilk iki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirterek, "İki hafta sonra üçüncü test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı." diye konuştu. Türk toplumu arasında ''Ali Baba'' diye tanınan iş adamı Doğan'ın Hackensack Hastanesinde bir ay süren tedaviye rağmen vefat eden annesi Kıymet Doğan'ın cenazesi, aile arasında yapılacak merasimden sonra New Jersey’de defnedilecek. Salgın nedeniyle ABD'de şimdiye kadar vefat eden Türk vatandaşlarının sayısının en az 24 olduğu tahmin ediliyor. AA

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