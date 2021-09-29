ABD’de yine “kepenk kapatma” tehlikesi

ABD’de federal hükümetin mali kaynakları tükenirken Cumhuriyetçilerin borçlanma üst sınırını yükseltmeye yanaşmaması sebebiyle kısmî kapanma tehlikesi baş gösterdi.

Uzlaşma için süre bugün doluyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) iktidardaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında yaşanan bütçe anlaşmazlığı aşılamayınca kepenk kapatma tartışmaları bir kez daha gündeme geldi. DW Türkçe’nin haberine göre, Cumhuriyetçiler Senato’da Joe Biden yönetiminin bütçe finansmanı için borçlanma üst sınırını askıya alma girişimini engelledi. Cumhuriyetçi Senato Başkanı Mitch McConnell, 28 trilyon 400 milyar dolarlık borç üst sınırını askıya alma amaçlı oylamayı bloke etti. Cumhuriyetçiler bir gün önce de borç üst sınırının yükseltilmesini öngören yasa tasarısını reddetmişti.

Bütçenin onaylanması ve kısmî kapanmanın önüne geçilebilmesi için bugün uzlaşmaya varılması gerekiyor. Aksi takdirde kamu kuruluşlarının finansmanı için elde kaynak kalmayacağı için “kısmî kapanma”ya gidilecek, kamu kurum ve kuruluşlarına kepenk vurulacak, memurlar zorunlu tatile ayrılacak.

