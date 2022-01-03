ABD’deki büyük yangın kar yağışıyla söndü

ABD’nin Colorado eyaletinde yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan, bölge tarihinin en büyük yangını kar yağışıyla sona erdi.

Colorado eyaletine bağlı Boulder County’de Perşembe sabah saatlerinde başlayan yangın saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgârın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti. Eyalet tarihinin en büyük yangınında, Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer, biri itfaiye memuru altı kişinin yaralandığını, üç kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaşırken tarihi yangının bölgede etkili olan kar yağışıyla sona erdiği ifade edildi.

Yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan yangında bin ev hasar gördü, bir otel ve bir alış veriş merkezi kül oldu. Yerleşim yerlerindeki yangınların bir kısmının rüzgârın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

