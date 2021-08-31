"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

ABD'deki 'Caldor' yangınında bilanço ağır: 'Daha önce hiç görülmemiş yangınlar'

31 Ağustos 2021, Salı 15:15
ABD'nin batısındaki California eyaletinde 14 Temmuz'dan bu yana süren "Caldor" yangınında, en az 600 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangın, 20 binden fazla yapı için de tehdit oluşturuyor.

Şimdiye kadar 756 kilometrekare alanın etkilendiği "Caldor" yangınını söndürme çalışmalarında aralarında farklı eyaletlerdeki ekiplerin de olduğu 15 binden fazla itfaiyeci yer alıyor.

Diğer yandan California'daki tüm ulusal ormanlara giriş 17 Eylül'e kadar yasaklandı.

California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Direktörü Thom Porter, California'da daha önce hiç görülmemiş yangınlar olduğunu söyledi.

Yangın, Güney Tahoe Gölü kentine ulaştı

Californialı yetkililer, "Caldor" yangınının eyaletin kuzey ve güneyinde ilerlediğini açıkladı.

Bu nedenle, turistik Güney Tahoe Gölü kenti için tahliye kararı verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşların kentten ayrılmak için yola çıkmasıyla trafikte yoğunluk yaşandığını belirtti.

Güney Tahoe Gölü kentine yılın bu döneminde on binlerce turistin akın ettiğine dikkati çeken yetkililer, toplu tahliyenin ardından yangının kente ulaştığını söyledi.

Yetkililer, polis ve acil durum araçlarının bölgede olduğunu ifade etti. İtfaiye Sözcüsü Dominic Polito, Güney Tahoe Gölü kentinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde yer alan Christmas Valley bölgesindeki evleri koruma altına almak için ilave ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.

Polito, itfaiyecilerin ellerindeki kaynaklarla bölgede olduğunu belirtti.

Kentteki Barton Memorial Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilirken El Dorado Şerif Bürosundaki mahkumlar da farklı bir cezaevine sevk edildi.

Douglas halkına "her an tahliye edilebilirsiniz" uyarısı

Bu arada, Güney Tahoe Gölü kentinin komşusu Nevada eyaletinin Douglas bölgesi halkı için de her an evlerini terk etmeye hazır olmaları uyarısı yapıldı.

Nevada Valisi Steve Sisolak dün eyalet genelinde acil durum ilan etti.

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki 'Caldor' yangınında bilanço ağır: 'Daha önce hiç görülmemiş yangınlar'

    Kütahya - Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem

    'Tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı'

    Yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen sorular ve cevapları

    ABD'nin Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla abone elektriksiz kaldı

    TMO'dan fındık alımına ilişkin açıklama

    Orman yangınlarının olduğu 5 ildeki elektrik borçları 3 ay ertelendi

    'Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti'

    Dış ticaret verileri açıklandı

    Üniversite adaylarının yüzde 85,80'i programlara yerleşti

    YÖK Başkanı Özvar'dan 'ek yerleştirme' açıklaması

    'Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri'

    Doğru İslam'ın tarifi Risale-i Nur’da

    ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci sona erdi

    4 şehir daha düşük riskli iller arasına girdi

    Salgın nedeniyle 245 kişi daha vefat etti

    DSÖ Afganistan'a tıbbi malzeme taşıyan uçak gönderdi

    Pentagon'dan Afganistan açıklaması

    IMF parasını ne yapacaksınız?

    3 milyon 613 bin kişi işini kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet daha fazla gecikmemeli
    Ahmet BATTAL

    Aşı mecburiyeti ve sağlık hakkı çatışması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Fenalıkta pay sahipleri kimlerdir?
    Osman ZENGİN

    Afganları da, içerilere sokalım...
    Genel

    Doğru İslam'ın tarifi Risale-i Nur’da
    Faruk ÇAKIR

    Kutuplaşmanın bedeli
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’a sorulan ilk sorular
    Risale-i Nur'dan

    İttifaktaki ehemmiyetli kuvvet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.