ABD’deki İslamofobik ilan tepki çekti

ABD’nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede hafta sonu yayımlanan İslam karşıtı ilan sosyal medyada büyük tepki topladı.

Eyaletin en yüksek tirajlı gazetesi The Tennesseean’da tam sayfa yayımlanan ilanda, eyaletin başkenti Nashville’in “İslam tarafından yaklaşmakta olan bir nükleer saldırı altında olduğu” iddia edildi. İlanda İncil’in kehanetinden haber verildiği öne sürülerek, “Sadece inanmakla kalmıyoruz, size delillerini de sunabiliriz ki İslam, 18 Temmuz 2020’de Tennessee Nashville’de nükleer bir cihazı patlatacak.” ifadesi kullanıldı. İlan, aşırı sağcı Hristiyan grup tarafından verildi. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), asılsız korkular içeren ilanı İslamofobiyi artırmaya yönelik çaba olarak niteleyerek kınadı. AA

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