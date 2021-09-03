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3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

ABD'den 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım

03 Eylül 2021, Cuma 22:41
ABD yönetimi, ABD'li bir gazeteci ile insan hakları aktivistini kaçırma girişimi ve diğer ülkelerdeki İranlı muhalifleri hedef alma iddiasıyla 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım uygulanmasına karar verdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) 4 İranlı istihbarat görevlisinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, kıdemli istihbarat görevlisi Alireza Shahvaroghi Farahani'nin ABD'li bir gazeteci ve insan hakları aktivistinin kaçırılmasını planlayan başarısız bir girişime liderlik ettiği aktarıldı.

Yaptırım uygulanan isimler arasında Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi ve Omid Noori'nin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu istihbarat görevlilerinin ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İranlı muhalifleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişiler hakkında ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesince adam kaçırma, yaptırım ihlalleri, banka ve elektronik dolandırıcılık ile kara para aklama suçlarıyla soruşturma açıldığı kaydedildi.

OFAC Müdürü Andrea Gacki, konuya ilişkin açıklamasında, İran hükümetinin adam kaçırma planının "nerede olurlarsa olsun eleştirel sesleri susturma girişiminin bir başka örneği" olduğunu söyledi.

Gacki, "Yurt dışındaki muhalifleri hedef almak, hükümetin baskısının İran sınırlarının çok ötesine uzandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: ABD, İran, yaptırım
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