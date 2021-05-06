ABD'den 'aşıda fikri mülkiyet hakkı kaldırılsın' çağrısı

Dünya liderleri, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını tartışıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bu hakların kaldırılması planına desteğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Biden'ın açıklamasıyla ilgili "Bu, Kovid-19 ile mücadelede muazzam bir an." ifadesini kullandı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri, 7-8 Mayıs'ta Portekiz'de yapacakları zirve toplantısında aşılarla ilgili fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin kaldırılması konusunu görüşecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin destek verdiği bir fikri tartışmaya hazır olduklarını dile getirmişti. Euronews Türkçe

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