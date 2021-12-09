ABD'den Çin'in Sincan bölgesinden ithalatı kısıtlama kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin'in Uygur Türkleri politikası nedeniyle Sincan bölgesinden gelen ürünlere kısıtlama getirmek için ilk adımı attı.

Temsilciler Meclisi, bu bölgede zorla çalıştırılan Uygurları gerekçe göstererek ithalatı yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Meclis'te yapılan oylamada "Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası" 428'e karşı 1 oyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için Senato'dan geçmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Reuters'ın haberine göre, yasa tasarısı "Uygurlar ve diğer Müslüman gruplar için geniş bir gözaltı kampları ağı kurulan Sincan" ile ilgili Pekin yönetiminin 'iddialarının çürütülmesi' anlamı taşıyor. ABD ve çok sayıda insan hakları grubu, Çin'in Uygurlara yönelik 'soykırım uyguladığını' savunurken, Pekin yönetimi iddiaları reddediyor. Euronews Türkçe

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