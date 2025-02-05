ABD’den İsrail’e yeni ölüm bombaları

ABD yönetiminin, İsrail’e 500 kilogramlık bombaların da olduğu toplam 1 milyar dolarlık yeni silah satışına Kongrenin onay vermesi için bildirimde bulunduğu bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, İsrail’e değeri 700 milyon doları bulan 4 bin 700 adet 500 kilogramlık bomba ile değeri 300 milyon doları bulan zırhlı buldozer satışına onay vermesi için Kongredeki ilk komite liderlerine çağrıda bulundu. 1 milyar dolarlık yeni satışın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump ile de görüşeceği Washington ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti. *** BM: İsrail soykırımı Batı Şeria’ya taşıdı Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun Batı Şeria’daki saldırılarına ilişkin X’ten paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “İsrail’in soykırım kampanyası, Gazze’deki ateşkes sırasında ve uluslararası toplumun sessizliğinin ortasında Batı Şeria’ya taşındı” ifadesi kullanıldı. AA

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