ABD'den Srebrenitsa açıklaması: Asla unutmayacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının kurbanlarını anarken, yakınlarının naaşlarını yılmadan aramaya devam edenlere ve sorumluların bulunup adalet önünde hesap vermeleri için çabalayanlara desteğini yineledi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa soykırımının üzerinden 27 yıl geçti.

Birçok ülkenin yanı sıra ABD de Srebrenitsa soykırımının 27. yılında Sırplar tarafından katledilen Bosnalıları andı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Srebrenitsa soykırımının 27'inci yılı. Amerikan halkı, Temmuz 1995'te katledilen 8 binden fazla erkek ve çocuğun yasını tutan ve onları anan Bosna Hersek halkının yanındadır. ABD, Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te tüm vatandaşlar için daha iyi bir gelecek arayışında uzlaşmaya yönelik anlamlı adımlar atmaya istekli her düzeydeki liderleri desteklemeye kararlı olduklarını belirten Price, "Sevdiklerini kaybeden ailelerin ve kayıplarını yılmadan aramaya devam edenlerin, gerçekler için mücadele edenlerin, hayatta kalanların, sorumluları soruşturup yargılatmak suretiyle adaleti arayanların yanında olmaya devam edeceğiz. Acı ve kaybın üstesinden gelmek, umut ve hoşgörüyü teşvik etmek cesaret ve güç gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Price, ABD'nin Bosna Hersek ile uzun süredir devam eden dostluğuna değer verdiğini vurgulayarak, "Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda demokratik, kapsayıcı ve müreffeh bir Bosna Hersek"in ABD'nin önemli bir ortağı olmaya devam edeceğine aktardı.