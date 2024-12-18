ABD’den Suriye’deki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de bulunan ABD vatandaşlarına ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle “mümkünse” Suriye’yi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Suriye’de güvenlik durumu, silahlı çatışmalar ve terörizm nedeniyle istikrarsız ve öngörülemez olmaya devam ediyor. ABD vatandaşlarının mümkünse Suriye’den ayrılmaları tavsiye ediliyor. Ayrılamayan vatandaşların, acil durumlar için hazırlık yapmaları ve uzun süreli sığınacak bir yerler bulmaları gerekiyor.’’ Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 232

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.