ABD Dışişleri Bakanı: Rusya, başarısız oluyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün yaptığı görüşmenin ardından, Polonya'da basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Doğu Donbas bölgesine odaklanmak için Kiev'in etrafından ve Ukrayna'nın kuzeyinden birliklerini geri çektiğini hatırlatan Blinken, Rusların savaş hedefleri açısından başarısız olduğunu söyledi. Blinken, "Rusya, başarısız oluyor, Ukrayna ise başarıyor." ifadelerini kullandı. Rusya'nın başlıca amacının Ukrayna'ya tamamen boyun eğdirmek ve egemenliğini elinden almak olduğunu dile getiren Blinken, "Bu başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu. Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmüştü. Zelenskiy, Blinken ve Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını açıklamıştı. AA

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