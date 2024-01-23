ABD: Filistinli Amerikalı 17 yaşındaki gencin İsrail tarafından öldürülmesi "trajik" - 'Bu olayın farkındayız, sarsıldık'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 17 yaşındaki Filistinli Amerikalı Tevfik Hicazi'nin, Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesini "trajik" olarak nitelendirdi.

Kirby, günlük basın brifinginde, Hicazi'nin öldürülmesinin Joe Biden yönetimi tarafından nasıl karşılandığını değerlendirdi.

Filistin asıllı Amerikalı 17 yaşındaki Hicazi'nin katledilmesini "trajik" bir ölüm olarak nitelendiren Kirby, Hicazi'nin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kirby, "İsrail'den bu ölümle ilgili olarak kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini ve bu olayın sorumlularının hesap vermesini bekliyoruz. O daha 17 yaşında bir çocuktu ve şimdi aynı yası tutan bir başka aileden konuşuyoruz." yorumunu yaptı.

Dışişleri sözcüsünden "sarsıldık" açıklaması

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de günlük basın brifinginde konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Patel, Hicazi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi olayını takip ettiklerini kaydederek "Bu olayın farkındayız ve 17 yaşındaki bir ABD vatandaşının öldürülmesinden dolayı sarsıldık. İsrail hükümetiyle olayın soruşturulması noktasında yakın temas halindeyiz." şeklinde konuştu.

ABD vatandaşı Filistinli Hicazi, 19 Ocak'ta Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Hamas'ın bulunmadığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.