"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

ABD, Finlandiya'ya F-35 satacak

09 Ekim 2020, Cuma 22:20
ABD Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya 12 milyar 500 milyon dolar değerinde F-35 uçağıyla ilgili ekipman ve mühimmatlarının satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya tahmini maliyeti 12,5 milyar dolar olan F-35 uçakları, havadan havaya füze ve havadan karaya güdümlü mühimmat ile ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 64 "F-35A" tipi uçak, 66 yedek motor ve F-35 uçaklarında kullanılan çeşitli kalibre ve kabiliyetlere sahip 1000'den fazla füzenin dahil olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanlığı vaaz makamı değil

    Sayıştay’dan “İBB raporu”

    İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor

    Toplam ağır hasta sayımız 1398

    Ahlâken ve vicdanen kabul edilemez

    Gazze için felâket uyarısı

    İlham Aliyev: İşgalciyi barışa zorluyoruz

    Meskun mahallerde de zarar oluştu: Hatay'daki orman yangınına ilişkin son durum?

    Türkiye neden tavır almıyor?

    FKÖ’den Suudi Prense tepki

    Paşinyan iyice köşeye sıkıştı

    Rize'de karantina kuralını ihlal eden 66 vatandaş yurda yerleştirildi

    Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

    Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçları ateşe verildi

    Aliyev ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü

    'Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz'

    Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1946’daki demokrat ruh
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hadis; Kur’ân’ın tefsiridir
    Faruk ÇAKIR

    AB raporundaki tablo
    Risale-i Nur'dan

    “Neden siyasetli cemaatlere alâka peyda etmiyorsun?”
    Ali HAKKOYMAZ

    Hastane önünde incir ağacı...
    Ahmet BATTAL

    İktisadın ekonomisi
    Cevher İLHAN

    Ekonomide saptırmaların akıbeti
    Osman ZENGİN

    Dışarıdan Yeni Asya’ya bakış
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevî tahlilleri - 5: Nur’un iki rüknü nazlanmamalı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.