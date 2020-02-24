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25 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 51

ABD, Hindistan’a da silah satacak

24 Şubat 2020, Pazartesi 19:06
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hindistan’a değeri 3 milyar doların üzerinde silah satacağını açıkladı.

İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Trump, Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu’nda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti.

Trump, ülkesinin savaş uçağı, füze, roket ve savaş gemisi üretiminde dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

Amerikalı lideri, “Şu ana kadar üretilen savaş uçağı, füze, roket ve savaş gemisinin en iyisini biz yapıyoruz. Hindistan ile ileri teknoloji içeren hava savunma sistemleri de içinde olmak üzere silah satışı konusunda pazarlık yapıyoruz.” dedi.

Hindistan hükümeti, geçen hafta ABD’den 2,6 milyar dolar değerinde ileri teknoloji ile donatılmış 24 adet donanma için “MH-60R Seahawk” helikopteri satın alınmasına onay vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, içinde hava savunma sistemi ve radarların da bulunduğu 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Hindistan, silah satışı
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