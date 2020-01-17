ABD ile Çin ticaret savaşında “ateşkes”

Dünyanın iki büyük ekonomik gücü, ABD ve Çin iki yıldır süren ticaret savaşının ardından kısmi bir anlaşma imzaladı.

Kısmî anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Beyaz Saray’da düzenlenen törenle imzaladı. Trump törende yaptığı konuşmada böylelikle iki ülke arasında ileride imzalanacak “tarihî ticaret anlaşması” için “önemli bir adım atıldığını” söyledi. Trump konuşmasında “Bugün geçmişin bir hatasını düzeltiyoruz” ifadelerini kullandı. “Birinci Aşama” adı verilen anlaşma uyarınca Çin, daha fazla ABD ürünü ithal etmeyi ve fikri mülkiyet hakları konusunda daha titiz davranmayı taahhüt etmiş oldu. Pekin iki yıl boyunca yaklaşık 200 milyar dolar değerinde ek ABD menşeli ürün satın alacak. Buna karşılık da ABD yeni gümrük vergileri koymayacak ve mevcut vergileri de kısmen düşürecek. Ancak ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin imzaların atılmasına saatler kala, Pekin’in anlaşmaya riayet etmemesi halinde Trump’ın her an yeni gümrük vergileri koyabileceğini ifade etti.

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