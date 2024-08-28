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28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

"ABD ile müzakereye engel yok ancak ona güvenmeyin"

28 Ağustos 2024, Çarşamba 00:59
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'ye güvenilmemesi konusunda hükümete uyarıda bulundu ancak "bazı alanlarda düşmanla etkileşime girilmesinin önünde engel olmadığını" söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğindeki yeni hükümet kabinesini kabul ettiği toplantıda konuştu.

Yeni kabinenin Meclis'te eksiksiz güvenoyu almasından memnuniyetini dile getiren Hamaney, Pezeşkiyan'ın kabine listesini kendisiyle istişare ettiğini ve kendisinin de bazı isimleri özellikle tavsiye ettiğini belirtti.

Hamaney, yeni hükümetin önceliklerinden birinin pahalılık ve enflasyon sorununu çözmek olması gerektiğini ifade etti.

Ekonomideki sorunların çözümünü Batı ile müzakerelere bağlanmaması gerektiğini söyleyen Hamaney, "Umudumuzu düşmana bağlamamıza gerek yok. Planlarımız için düşmanların onayını beklememeliyiz." dedi.

Hamaney, "Bu gerçek, Cumhurbaşkanımızın sözlerinde ve Dışişleri Bakanının birkaç gün önceki açıklamalarında da mevcuttu. Elbette bu düşmanla bir yerde etkileşime girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ancak sorun şu ki ona güvenmememiz gerekiyor. Bazı yerlerde aynı düşmanla etkileşime girmek çelişkili değil, engel yok." diye konuştu.

Yetkililerin yapay zeka teknolojileri konusunda geri kalmaması gerektiğini belirten Hamaney, "Yapay zekayı kullanıyor olmak bizi aldatmasın. Yapay zeka kullanıcısı olmak bir avantaj değil. Yapay zekanın ustalaştırılması gereken derin katmanları var. Bu katmanlar başkalarının elinde." dedi.

Dünyada gelecekte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi yapay zeka konusunda da bir ajans kurulabileceğini ve diğer ülkelerin yapay zeka teknolojisi geliştirmesini engelleyebileceklerini söyleyen Hamaney, "Bu teknolojinin derin katmanlarına ulaşmalı ve ülke içinde yapay zekanın altyapısını takip etmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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